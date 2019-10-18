Специалисты по кибербезопасности назвали самый надежный браузер [ Редактировать ]
В управлении по информационной безопасности Германии провели оценку интернет-браузеров и выяснили, какой из них является самым безопасным.
Среди Mozilla Firefox 68, Google Chrome 76, Microsoft Internet Explorer 11 и Microsoft Edge 44 в прверке на соответствие стандарту безопасности для современных браузеров победил Firefox. Он оказался единственным браузером, который соответствует всем минимальным требованиям к обязательным функциям безопасности.
Раньше сообщалось о том, что Microsoft вводит жесткие ограничения. А также читайте, какие приложения необходимо немедленно удалить.
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