В управлении по информационной безопасности Германии провели оценку интернет-браузеров и выяснили, какой из них является самым безопасным.

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Среди Mozilla Firefox 68, Google Chrome 76, Microsoft Internet Explorer 11 и Microsoft Edge 44 в прверке на соответствие стандарту безопасности для современных браузеров победил Firefox. Он оказался единственным браузером, который соответствует всем минимальным требованиям к обязательным функциям безопасности.

Раньше сообщалось о том, что Microsoft вводит жесткие ограничения. А также читайте, какие приложения необходимо немедленно удалить.