Удар был такой силы, что Chevrolet отбросило на обочину в лес Источник: Вартові Еспресо

Рано утром на Гостомельском шоссе под Киевом произошло страшное ДТП. В результате лобового столкновения автомобилей Renault и Chevrolet погибли два человека, сообщает полиция Киева.

Удар был такой силы, что обломки машин разлетелись на десятки метров. Renault развернуло на 180 градусов, а Chevrolet отбросило на обочину в лес. "Американец" вспыхнул, огонь потушили водители, которые остановились помочь пострадавшим.

В результате ДТП погибли два человека в салоне Chevrolet. Также пострадали водитель Renault (он госпитализирован) и пассажир Renault (ему оказали помощь на месте).

По словам пассажира Renault, он вызвал такси и ехал в направлении Киева. Кто из водителей выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение, он не знает.

Сейчас движение по Гостомельскому шоссе все еще серьезно затруднено. На месте работают правоохранители, которые должны выяснить все обстоятельства страшной аварии.

Ранее сообщалось, что в Польше попал в ДТП автобус с украинцами: шестеро погибли.