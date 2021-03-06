Под Одессой иномарка влетела в автомобиль полиции: есть жертвы (видео) [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
В Одесской области на трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП с участием служебного автомобиля полицейских. Погиб мужчина. Об этом сообщает Патрульной полиция Одесской области.
Авария произошла у КП "Дачное" около 19:00. Hyundai Sonata протаранила полицейский Toyota Prius. В результате столкновения пассажир Hyundai (полицейский) погиб, еще два человека травмированы в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали.
По уточненной информации, ДТП произошло практически на пешеходном переходе. Иномарка мчалась со стороны Одессы в Киев, а патрульный Prius на разделительной линии совершал разворот, чтобы ехать на вызов о ДТП.
Водитель Hyundai протаранил полицейских, а затем влетел в отбойник. В результате от мощного удара Hyundai загорелся и практически выгорел.
По факту происшествия Департаментом патрульной полиции проводится служебное расследование, патрульные полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.
Момент аварии попал на видео.
Напомним, что на днях в Днепре случилось жуткое ДТП с легковым автомобилем и стоящей на АЗС фурой. В следствии аварии погибла девушка, сидящая в пассажирском сидении.
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