Водитель Hyundai протаранил полицейских, а затем влетел в отбойник Источник: Патрульная полиция Украины

В Одесской области на трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП с участием служебного автомобиля полицейских. Погиб мужчина. Об этом сообщает Патрульной полиция Одесской области.

Авария произошла у КП "Дачное" около 19:00. Hyundai Sonata протаранила полицейский Toyota Prius. В результате столкновения пассажир Hyundai (полицейский) погиб, еще два человека травмированы в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали.

По уточненной информации, ДТП произошло практически на пешеходном переходе. Иномарка мчалась со стороны Одессы в Киев, а патрульный Prius на разделительной линии совершал разворот, чтобы ехать на вызов о ДТП.

Водитель Hyundai протаранил полицейских, а затем влетел в отбойник. В результате от мощного удара Hyundai загорелся и практически выгорел.

По факту происшествия Департаментом патрульной полиции проводится служебное расследование, патрульные полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Момент аварии попал на видео.

Напомним, что на днях в Днепре случилось жуткое ДТП с легковым автомобилем и стоящей на АЗС фурой. В следствии аварии погибла девушка, сидящая в пассажирском сидении.