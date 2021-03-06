В Польше попал в аварию рейсовый автобус "Познань-Херсон". Погибли шестеро граждан Украины, еще 15 человек получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Украинские консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии.

ДТП произошло возле города Кашице (Подкарпатское воеводство) на трассе А4 около 23:50. Как сообщает TVN24, автобус ударился об энергопоглощающий барьер, затем перевернулся и упал в канаву.

Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Все пассажиры автобуса - украинцы. Детей в салоне не было.

На место прибыли два вертолета для транспортировки раненых. Пострадавшие были доставлены в областную больницу в Пшемысле, Медицинский центр в Ярославе, в областную больницу №2 в Жешуве, в больницу в Рудна Мала и уездные больницы в Пшеворске и Любачуве. Несколько человек после аварии находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Польшу не впустили автобус из Украины из-за пассажира с коронавирусом.