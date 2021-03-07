Высокоскоростной Интернет устарел на 15 лет [ Редактировать ]
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Определение "высокоскоростного Интернета" не менялось более 15 лет. По состоянию на 2021 год провайдеры в США, согласно стандартам FCC (Федеральной комиссии по связи), до сих пор называют быстрым подключением скорости загрузки в 25 Мбит/с и отдачи в 3 Мбит/с.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) вместо этого определяет "высокую скорость" как 10 Мбит/с на прием и 1 Мбит/с на отдачу.
Группа сенаторов в США призывает FCC обновить свое определение "Высокоскоростной широкополосной связи", и приводит доводы в пользу базовой скорости 100 Мбит/с (на прием и отдачу) – цифры, которые, по утверждению группы политиков, отражают потребности современных пользователей Интернета.
2020 год с его коронавирусом и последующим глобальным карантином подверг домашнюю широкополосную связь новым испытаниям. Многие из нас осознали, что наше "высокоскоростное" соединение не такое быстрое, как обещают провайдеры.
Базовых скоростей 25 Мбит/с и 3 Мбит/с едва хватает для обслуживания одного звонка в Zoom, не говоря уже о просмотре контента в 4K на Netflix. Вот почему сенаторы требуют повышения стандартов качества.
Обновление определения заставит провайдеров модернизировать обслуживаемую сеть и поднять стандарты до симметричной скорости в 100 Мбит/с.
Есть надежда, что это приведет к улучшению доступа в Интернет не только для американцев, но и в Европе и других странах.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как британцы разогнали интернет до рекордной скорости. Также Wi-Fi "увеличит" скорость передачи данных, что ускорит работу Интернета.
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