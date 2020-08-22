Исследователи из Университетского колледжа Лондона вместе с компаниями Xtera и KDDI Research смогли достичь скорости передачи данных в интернете в 178 терабит в секунду. Об этом говорится в публикации, обнародованной в научном издании IEEE Photonics Technology Letters.

Отмечается, что это новая рекордная скорость интернета - она на одну пятую больше предыдущего рекорда, установленного в Японии.

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Для передачи данных авторы исследования использовали оптоволоконный кабель - то есть, тот же кабель, через который передают информацию в глобальной сети и сейчас. Однако они усовершенствовали его, расширив световой спектр почти вдвое.

Британским исследователям удалось усовершенствовать конструкцию оптоволокна, а точнее - усилителей, расположенных на нем. Так они усилили оптический сигнал. Отсюда, как следствие, - и большая скорость интернета.

Авторы подчеркивают, что их технику можно применить, чтобы улучшить уже имеющуюся сетевую инфраструктуру. Можно заменить только усилители на оптоволокне, а не весь кабель заодно.

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