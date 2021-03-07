Пляшка молока дорожча за пиво: в Україні зростають ціни на молочну продукцію [ Редактировать ]
За останні три роки ціни на українську молочну продукцію - б'ють антирекорди. Вартість сметани, сиру, масла та молока - зросла наполовину! І це не межа,- кажуть експерти.
Дійшло до того, що пляшка молока вже майже вдвічі дорожча за пиво! А вітчизняну молочку з полиць почав витісняти дешевий імпорт - польський, німецький, грецький.
Куди дівається українське молоко? І чому наші корови можуть опинитись у червоній книзі України - дізнавався Богдан Вербицький.
Українське молоко як дефіцит?
Ситуація із сировиною, з молочною річкою є дуже критичною.
Ріки міліють, бо корів стає менше. А фермерство...
Іван Слободяник, голова Всеукраїнського конгресу фермерів:
Це, скажімо так, виживання, ніж бізнес.
Ми порахували у скільки обходиться корова.
Лілія, фермерка:
Більше пів города - це її.
А ще порівняли скільки молочної продукції в магазинах нашої, а скільки імпортної!
***
Знайомтеся - це Поня. "Джерело" молочної річки. А це пані Лілія, власниця Поні. Жінка веде нас до хліва на вечірній надій. Та спочатку...
Ми купаємо хвоста. Викупую її, щоб вона була чиста, не кошлата.
Доглядає, як за рідною,- каже пані Лілія. Бо це - кохання з першого погляду.
Кажуть, корова должна буть похожа на свою хозяйку. Я її як купляла, як тільки побачила, то мене не інтересувало, шо вона, як вона. Главноє, шо в неї чьолка. Кажу. Що вона на мене похожа, я її беру.
До корови у жінки "свій підхід".
- Я їй ше співаю . - А як? - Та льогко. На калині мене мати колихала.
Зібране молоко жінка раніше здавала. Ще кілька років тому по селу їздив молоковоз.
Лілія Ковтун, господиня:
По п'ять гривень брав молоко. Воно не вигідно. А потом то перестали їздить. Ну короче. Мені простіше: я поїхала, я не напрягаюся, своє продала, в мене вже свої клієнти є. Це висить моя продукція. Осьо в неділю поїду на базар. Твороги стікають. У відерці сливки, а це сир.
Возити це все на попутках і продавати на базарі значно вигідніше. Арифметика - проста.
Лілія Ковтун, господиня:
Десять літрів молока по п'ять гривень. 50 гривень. З 10 літрів я зроблю: півлітрова банка сливок - 50 гривень банка сливок. Сир 30. Це вже 80.
І продавати дешевше - просто своєї праці не поважати.
Лілія Ковтун, домогосподарка:
Як є корова, то я і бик, я і баба, і мужик.
І так працювати хочуть не всі! Корів по українських селах - стрімко меншає.
Іван Томич, голова Союзу українського селянства:
Сьогодні біля півтора мільйона. 91 рік більше 10 мільйонів корів. Ми рухаємося до занесення у червону книгу української корівки.
Для порівняння у сусідній Польщі більше як шість мільйонів голів. А ще наші сусіди обганяють нас у виробництві молока. Чому ж в Україні молочна посуха? Усе через нерентабельність:
Іван Томич, голова Союзу українського селянства:
Десять літрів молока людина яку утримує корівку реалізовує отаким як ви говорите чи посередникам, чи на пряму молокозаводу. Ціна від 4 до 6 гривень в залежності від області.
Іван Слободяник, голова Всеукраїнського конгресу фермерів:
Ті хто заходить у "рітейл", тобто через продаж супермаркетам, я маю на увазі продають переробнику, і потім переробник продає через супермаркети - це все під питанням.
Бо конкуренція - висока. А тим паче коли на ринку з'явилась імпортна дешева альтернатива.
Іван Томич, голова Союзу українського селянства:
На сьогодні імпорт десь входить від 30 до 40 відсотків. Наприклад: ті же поляки на корівку отримають підтримку.
Іван Слободяник, голова Всеукраїнського конгресу фермерів:
Окрім цього, він має інші дотації. Наприклад, компенсація за техніку - безповоротна. Компенсація по кредитах, компенсація за купівлю, компенсація інша, інша, інша.
У сумі: збільшення польського експорту зокрема і в Україну, а значить - виграна конкуренція.
Тож скільки "молочки" на прилавках наших супермаркетів української, а скільки "сусідської" - польської, чи білоруської. І яким продуктам українці перевагу віддають? Давайте перевіримо.
Експерти кажуть: найбільше імпортної молочної продукції серед так званої переробки. Тобто твердого та кисломолочного сиру, масла та йогурту. Усі ці продукти завозять в Україну без мита, а значить різниця в ціні мінімальна.
У молочному відділі якраз викладають товар. Одразу помічаємо імпорт: польські, німецькі та грецькі назви. Продавчиня Ольга каже: беруть - усе.
Ольга, продавчиня:
Польський виробник, дуже гарно. Як кілограмові, так і трьохсот грамові.
А як щодо ціни? - Цікавимося в покупців.
Юрій, покупець:
Сейчас вот акция идёт, она дешевле немного. - Я взял вот сыр "вершковий". - А хто виробник? - Німеччина.
Андрій, покупець:
Польське молоко коштує десь порядка 13 гривень літер. У нас больше.
Чому? Бо в нас немає достатньої підтримки фермерства. А значить і собівартість виробництва - вища. І одним лише закликом "Купуй українське" - тут не допоможеш:
Потрібно переходити до моделі "від виробника - до споживача".
***
Як пан Микола та пані Галина. Молочним бізнесом подружжя Ільницьких займається вже чотири роки. В їхньому господарстві вісім корів та одне телятко.
А ще Юля, Ляла та Зьорка. Усі - жителі невеличкої сімейної ферми в селі Угерсько на Львівщині. Коли Ільницькі купували свою першу корову, навіть і гадки не мали, що колись на цьому зароблятимуть. У родині - троє дітей, тож годувальницю брали для них.
Галина Ільницька, фермерка:
Ну коло одної ходиться, коло двох теж підеться, зробить, коло трьох так само зробиться і так затягнуло, затягнуло і побачили, що то можна заробляти гроші на тому.
А розпочати бізнес допоміг випадок. У сусідньому селі саме відбувався семінар із ведення молочного бізнесу, на який і потрапив пан Микола. Там чоловік побачив, який вигляд має сучасна ферма. І так захопився, що покинув заробітчанство, і на батьківщині - взявся за свою стайню.
Микола Ільницький, фермер:
Дізналися як правильніше як то все робити і дуже легко стало на рахунок годівлі.
Із обладнанням допомогли благодійники. Світло, вентилятори, поїлки і навіть один доїльний апарат. Роботи біля корів - поменшало, а надої - зросли.
Микола Ільницький, фермер:
Тут було дуже все по простому. Як сільське господарство драбини жолоб. Все ручне. У нас поїлки вода вже підведена то високу продуктивність дає. Систему вентиляції, дуже хороша така що бачите що у нас ні запаху нема. О то є надій із однієї корови, то є приблизно десь 10 літрів молока.
І за день виходить удвічі більше! Усю свою продукцію Ільницькі продають людям напряму. І покупців хоч відбавляй. Розписаний кожен літр.
Галина Ільницька, фермерка:
Із села багато, із сусідніх сіл приїжджають розбирають. Хтось рано, хто увечері і все графік зложений і кожен в свій день приїхав забрав своє молочко.
Нині родина задумується над тим, щоб розширити свій бізнес.
Має одно око чорне друге біле. А ше має бути чотири...
Чи дає надію на оптимізм ця історія? - Безперечно. Та є одне "але". Більшість устаткування на цю ферму профінансував канадський ґрант, а не українська держава.
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