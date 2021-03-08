Второй дозой вакцины пока не был привит ни один человек/ фото: Rg.ru

За сутки на территории Украины первую дозу прививки от коронавирусной инфекции получили 910 человек, что стало на 369 вакцинаций, чем за предыдущие 24 часа.

При этом второй дозой вакцины пока не был привит ни один человек. Всего с начала вакцинации прививку от коронавируса получили 17 947 человек.

Отмечается, что за 7 марта 2021 года в медучреждения Украины были доставлены 2136 человек, у которых был найден COVID-19. Таким образом, это стало на 46% меньше, чем днем ранее.

Читайте также, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях по цене вакцины от гриппа. Сейчас цена вакцины от COVID у производителя колеблется от 15 до 20 долларов. При этом он считает, что вскоре на рынке будет высокая конкуренция.

Кроме того, вакцина от коронавируса украинского производства может появится не раньше, чем через 9-10 месяцев, однако к этому времени граждане смогут привиться препаратами, закупленными за рубежом. В случае появления вакцины, она будет нуждаться в дополнительных доисследованиях.

Ранее мы писали, что с 1 марта в Украине началась запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19. Запись на прививку от коронавируса поможет украинцам получить паспорт о COVID-вакцинации, в случае его введения в мире.

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