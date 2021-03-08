У світі вже вкололи понад 300 мільйонів доз антиковідних вакцин

У світі вже вкололи понад 300 мільйонів доз антиковідних вакцин. Їх отримали жителі 114 країн. Про це повідомляє видання "Блумберг". У середньому щодоби роблять майже вісім мільйонів ін'єкцій.

Водночас у Євросоюзі очікують з квітня щомісяця отримувати 100 мільйонів доз проти COVID-19 вакцин. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, це пов'язано з потенційним схваленням ЄС нових препаратів найближчим часом.