Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях по цене вакцины от гриппа. Он прогнозирует, что цена препарата составит от 300 до 1200 гривен.

" Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 гривен, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах", - заявил он.

По словам премьера, сейчас цена вакцины от COVID у производителя колеблется от 15 до 20 долларов. При этом он считает, что вскоре на рынке будет высокая конкуренция.

"Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высокая. Это сбалансирует рынок", - добавил он.

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Кроме того, у жителей Объединенных Арабских Эмиратов появится коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции. В настоящее время первую дозу вакцины получили 60% населения.

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