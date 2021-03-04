Украинская вакцина от коронавируса: Шмыгаль сделал важное заявленеие [ Редактировать ]
Премьер-Министр Украины Денис Шмыгаль оценил перспективы выпуска вакцины от коронавиусной инфекции отечественными фармацевтическими корпорациями
По словам главы правительства, препарат может появится не раньше, чем через 9-10 месяцев, однако к этому времени граждане смогут привиться препаратами, закупленными за рубежом.
На сегодняшний день уже так много вакцин разработаны ... Украинская вакцина действительно начала разрабатываться и группа украинских ученых над этим работала. Моя личная позиция – сегодня уже есть конкурентный рынок, которым надо просто пользоваться и использовать.
Отмечается, что в случае появления вакцины, она будет нуждаться в дополнительных доисследованиях, чтобы доказать ее высокую эффективность. К тому же, премьер добавил, что украинские специалисты принимали участие в разработке препаратов за границей.
Читайте также, за неделю на территории Украины прививки от коронавирусной инфекции препаратом индийского производства Covishield получили 9 568 человек. За минувшие 24 часа вакцинацию прошли 2680 граждан Украины, что стало рекордным количеством.
Кроме того, президент Евросовета Шарль Мишель в ходе брифинга с президентом Владимиром Зеленским пообещал ускорить поставку в Украину вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX. Украинский лидер, в свою очередь, отметил, что хотел бы, чтобы вакцинация проходила более быстрыми темпами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 25 февраля, COVID-вакцину уже доставили во все регионы Украины
Минцифры ведет переговоры с Министерством здравоохранения
Вакцины смогут перепродать частным клиникам по себестоимости, чтобы украинцы могли вакцинироваться вне очереди
Разновидность обнаружили в ходе исследований в Институте
Медики отказались от вакцинации индийским препаратом от коронавируса CoviShield