В случае появления вакцины, она будет нуждаться в дополнительных доисследованиях, чтобы доказать ее высокую эффективность/ фото: M24

Премьер-Министр Украины Денис Шмыгаль оценил перспективы выпуска вакцины от коронавиусной инфекции отечественными фармацевтическими корпорациями

По словам главы правительства, препарат может появится не раньше, чем через 9-10 месяцев, однако к этому времени граждане смогут привиться препаратами, закупленными за рубежом.

На сегодняшний день уже так много вакцин разработаны ... Украинская вакцина действительно начала разрабатываться и группа украинских ученых над этим работала. Моя личная позиция – сегодня уже есть конкурентный рынок, которым надо просто пользоваться и использовать.

Отмечается, что в случае появления вакцины, она будет нуждаться в дополнительных доисследованиях, чтобы доказать ее высокую эффективность. К тому же, премьер добавил, что украинские специалисты принимали участие в разработке препаратов за границей.

Читайте также, за неделю на территории Украины прививки от коронавирусной инфекции препаратом индийского производства Covishield получили 9 568 человек. За минувшие 24 часа вакцинацию прошли 2680 граждан Украины, что стало рекордным количеством.

Кроме того, президент Евросовета Шарль Мишель в ходе брифинга с президентом Владимиром Зеленским пообещал ускорить поставку в Украину вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX. Украинский лидер, в свою очередь, отметил, что хотел бы, чтобы вакцинация проходила более быстрыми темпами.

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