решение о возможном применении паспортов вакцинации в реальности будет приниматься позже/ фото: Турпром

Еврокомиссия готовится 17 марта 2021 года представить проект по созданию коронавирусных паспортов вакцинации для граждан ЕС. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

По его словам, решение о возможном применении паспортов вакцинации в реальности, в том числе на международном уровне, будет приниматься на порядок позже.

17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название "зеленый электронный пропуск". Вопрос о его практическом применении будет решаться позднее странами ЕС.

Отмечается, что обсуждение и обработка всех технических вопросов, касающихся внедрения в жизнь паспортов вакцинации на территории Европейского Союза, займет период не менее 3месяцев. Известно, что документ, помимо сведений о вакцинации, должен содержать данные об иммунитете обладателя, а также развитие болезни и результаты ПЦР-тестов.

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Кроме того, Еврокомиссия признала, что сертификат о вакцинации внедряется для безопасности поездок в ЕС. До этого лидеры Евросоюза уверяли, что он будет носить исключительно "медицинский характер" и никоим образом не будет способствовать дискриминации.

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