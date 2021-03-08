В Евросоюзе готовят к представлению уникальный проект "зеленых" паспортов [ Редактировать ]
Еврокомиссия готовится 17 марта 2021 года представить проект по созданию коронавирусных паспортов вакцинации для граждан ЕС. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
По его словам, решение о возможном применении паспортов вакцинации в реальности, в том числе на международном уровне, будет приниматься на порядок позже.
17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название "зеленый электронный пропуск". Вопрос о его практическом применении будет решаться позднее странами ЕС.
Отмечается, что обсуждение и обработка всех технических вопросов, касающихся внедрения в жизнь паспортов вакцинации на территории Европейского Союза, займет период не менее 3месяцев. Известно, что документ, помимо сведений о вакцинации, должен содержать данные об иммунитете обладателя, а также развитие болезни и результаты ПЦР-тестов.
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Кроме того, Еврокомиссия признала, что сертификат о вакцинации внедряется для безопасности поездок в ЕС. До этого лидеры Евросоюза уверяли, что он будет носить исключительно "медицинский характер" и никоим образом не будет способствовать дискриминации.
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