Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ все еще не рекомендует странам вводить COVID-паспорта. В то же время организация готова предоставить консультации странам по содержанию таких документов.

"ВОЗ высказалась, что в настоящее время не рекомендует такие паспорта (вакцинации от COVID - ред.)", - заявила Вуйнович.

Она добавила, что несмотря на рекомендации ВОЗ, страны идут своим путем, поскольку хотят позволить большую мобильность своего населения.

"ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы и в какой-то момент даст свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать", - сказала представитель организации.

Читайте также, всемирная организация здравоохранения заявила о росте числа случаев COVID-19 в мире впервые за семь недель. Вспышки инфицированности наблюдаются в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

Кроме того, представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что паспорта вакцинации от COVID-19 не должны использоваться для международных поездок, поскольку пока не известно, в какой степени вакцины защищают человечество от распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса, поскольку у некоторых переболевших иммунный ответ на вирус не является сильным.

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