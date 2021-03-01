Непривитым вход воспрещен: в ЕС сделали официальное заявление о паспортах вакцинации [ Редактировать ]
Сертификат о вакцинации от COVID-19 создается и внедряется для обеспечения безопасных поездок в Евросоюзе. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Это первое официальное заявление Брюсселя относительно нового вида документов.
Он будет основан на медицинских показаниях, но его цель - способствовать безопасным поездкам в ЕС - как туристическим, так и рабочим.
В Еврокомиссии впервые признали, что сертификат создается с целью обеспечить "безопасность поездок" в ЕС. Очевидно, что на территорию Евросоюза будут пускать только людей с подтвержденной справкой о вакцинации от COVID-19. До этого лидеры Евросоюза уверяли, что он будет носить исключительно "медицинский характер".
В Евросоюзе заявили, что для создания и внедрения нового документа потребуется как минимум три месяца.
Напомним, что в конце февраля страны-члены ЕС договорились о создании единой системы электронных сертификатов вакцинации от коронавируса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что будущий сертификат никоим образом не способствует дискриминации, а лишь повышает доверие к вакцинации и облегчает мониторинг прививочной кампании.
Сегодняшнее заявление европейских чиновников это опровергает, поскольку в ЕС будут пускать только с заветным сертификатом. Путешествие в Европу будет доступно только "избранным".
В большинстве стран вакцинация добровольная и продвигается крайне медленно. Кроме того, прививки от COVID-19 противопоказаны отдельным группам населения: аллергикам, пациентам с аутоиммунными заболеваниями и ВИЧ. Нет однозначного ответа, безопасно ли вакцинироваться беременным и кормящим женщинам.
Ранее "Подробности" писали о том, как записаться на вакцинацию через приложение "Дія", какие документы нужны для этого и куда будут заноситься данные о прививке.
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