Во вторник, 9 марта, глава СНБО Алексей Данилов анонсировал заседание совета безопасности. Так, оно состоится 12 марта.

Так, Данилов заявил:

В пятницу 12 марта пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться.

Отметим, о каких именно вопросах идет речь, Данилов не уточнил.

Ранее мы писали о том, что Совет национальной безопасности и обороны хочет предоставить возможность объединенным территориальным общинам (ОТГ) самостоятельно решать вопросы введения карантина в Украине.

Напомним, Зеленский ввел в действие решения СНБО о двойном гражданстве.

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