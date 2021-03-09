В Украине снова состоится заседание СНБО [ Редактировать ]
Во вторник, 9 марта, глава СНБО Алексей Данилов анонсировал заседание совета безопасности. Так, оно состоится 12 марта.
Так, Данилов заявил:
В пятницу 12 марта пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться.
Отметим, о каких именно вопросах идет речь, Данилов не уточнил.
Ранее мы писали о том, что Совет национальной безопасности и обороны хочет предоставить возможность объединенным территориальным общинам (ОТГ) самостоятельно решать вопросы введения карантина в Украине.
Напомним, Зеленский ввел в действие решения СНБО о двойном гражданстве.
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