Хмельницкая область приняла решение о переходе в "оранжевую зону" карантина в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки.

По состоянию на 5 марта 2021 года в "красную зону" карантинных ограничений попали Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В этих регионах превышен коэффициент выявления новых случаев COVID, а также количество госпитализированных граждан.

Отмечается, что в Хмельницкой области также отмечается и высокий уровень госпитализаций. Известно, что "оранжевая зона" карантина означает лишь предупреждения об ухудшении обстановки, однако не несет за собой никаких дополнительных ограничений. Таким образом в "оранжевой зоне" карантина находятся Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.

Читайте также, в Житомирской области вводятся ограничения из "красной зоны" карантина в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории региона. Соответствующее решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, жители "красных" зон карантина вышли на митинги. Сейчас в этих областях запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.