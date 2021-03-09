Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил увеличить количество получателей субсидий. Об этом сообщает правительственный портал.

Под председательством премьера состоялось совещание по расчетам населения за жилищно-коммунальные услуги. В нем приняли участие министр социальной политики Марина Лазебная, и. о. министра энергетики Юрий Витренко, представители Министерства финансов и Министерства развития общин и территорий, руководство НАК "Нафтогаз" и народные депутаты.

Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги.

По итогам совещания Шмыгаль поручил профильным министерствам поработать над расширением круга получателей субсидий.

Также он поручил провести работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет украинцам сверять расчеты с поставщиком.

Глава правительства поручил Минфину вместе с Минэнерго разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее мы писали о том, что глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается.

Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

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