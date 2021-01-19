Цены на газ в Украине снизили: опубликовано постановление [ Редактировать ]
В Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку газа).
Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.
Отмечается, что такие цены будут действовать с 1 февраля и не дольше, чем до 31 марта 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.
Также мы писали о том, что власти согласовали новую стоимость газа в Украине.
"Подробности" также сообщали, что Кабинет министров Украины не рассматривает возможность прямого импорта электроэнергии или газа из Российской Федерации. В то же время при необходимости Украина может импортировать электроэнергию из Беларуси.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У Кабміні наголосили: такі тарифи діятимуть з 1 лютого на період карантину
Рішення схвалили, на позачерговому засіданні Уряду
Для населення Уряд зафіксував ціну на газ, а промисловість, транспорт і житлово-комунальне господарство виявилися у дуже скрутному становищі
В пятницу, 15 января, премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление
Уряд на час карантину запровадив державне регулювання цін - як це позначиться на платіжках?