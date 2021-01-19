В Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку газа).

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

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Отмечается, что такие цены будут действовать с 1 февраля и не дольше, чем до 31 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также мы писали о том, что власти согласовали новую стоимость газа в Украине.

"Подробности" также сообщали, что Кабинет министров Украины не рассматривает возможность прямого импорта электроэнергии или газа из Российской Федерации. В то же время при необходимости Украина может импортировать электроэнергию из Беларуси.

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