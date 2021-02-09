Во вторник, 9 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в стране в этом отопительном сезоне не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Это связано с тем, что был подписан меморандум правительства с местной властью. Об этом он сказал в своем Telegram-канале

По его словам, это один из 8 шагов по решению тарифного вопроса.

Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне.

Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2021 год для выплат субсидий в связи с подорожанием электроэнергии. Изменения предусматривают открытие новой бюджетной программы Министерству социальной политики Украины в сумме 1,4 млрд гривен.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

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