Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается. Сейчас их получают 5 миллионов домохозяйств. Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Сейчас в Украине фактически 5 млн домохозяйств получают помощь от государства. Среди них 3 млн - это субсидианты, 1,8 млн получателей получают льготы от государства. Хочу заверить, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается", - сказал премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что финансирование назначенных в январе субсидий проведено 1 февраля в полном объеме 5 млрд гривен. По его словам, в следующем месяце потребность в них ожидается на 1,5-2 млрд гривен меньше.

Глава правительства подчеркнул, что КМУ значительно упростил доступ к субсидиям: большинство граждан получают их сразу после заявки.

Компенсацию за электроотопление получают почти 572 тысяч потребителей, а средняя субсидия составляет около 570 гривен.

Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

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