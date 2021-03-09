Росія поширювала фейки про західні вакцини проти COVID-19 [ Редактировать ]
Російська розвідка поширювала неправдиву інформацію про західні антиковідні вакцини. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США - Нед Прайс. За його словами, дезінформацію вели чотири російські онлайн-платформи під керівництвом спецслужб.
Раніше про таку діяльність РФ писало видання The Wall Street Journal. Зокрема, за його даними, прокремлівські сайти поширювали вигадки про препарат від "Pfizer" і його побічні ефекти.
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