Російська розвідка поширювала неправдиву інформацію про західні антиковідні вакцини. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США - Нед Прайс. За його словами, дезінформацію вели чотири російські онлайн-платформи під керівництвом спецслужб.

Раніше про таку діяльність РФ писало видання The Wall Street Journal. Зокрема, за його даними, прокремлівські сайти поширювали вигадки про препарат від "Pfizer" і його побічні ефекти.