Лава может пройти ледник за счет высокой температуры и вырватся на свободу, уничтожая все на своем пути/ фото: AirPano

На российской Камчатке взорвался вулкан Ключевская Сопка, который в настоящее время является самой высокой действующей огненной горой Евразийского континента.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил, что извержение приведет к размытию соединительных путей между населенными пунктами Ключи и Козыревск, к тому же существует риск нарушения экологического баланса рек, которые протекают поблизости от вулкана.

На высоте 3 тысяч метров она разогрета более чем на 1 тысячу градусов. В этом сценарии образуется поток сильно нагретой воды с крупными обломками горной породы, который при сходе с высоты может размыть дорогу Козыревск - Ключи.

Отмечается, что лава может пройти ледник за счет высокой температуры и вырватся на свободу, уничтожая все на своем пути.

Читайте также, на индонезийском острове "проснулся" мощный вулкан. Огненная гора 2 марта 2021 года выбросила новый огромный столб пепла высотой около двух миль, таким образом, власти острова объявили на острове второй уровень опасности и объявили эвакуацию жителей близлежащих домов.

Красота с Камчатки: вулкан Ключевская сопка формирует новый конус. pic.twitter.com/n87YDWkqOF — Газета.Ru (@GazetaRu) March 9, 2021

Кроме того, на Сицилии началось извержение вулкана Этна. Ученые отметили, что извержение проходило из кратера, который находится на юго-восточном склоне, а вулкан активно выбрасывает пепел, возле него видны потоки лавы.

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