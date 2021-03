В Индонезии на острове Суматра взорвался местный вулкан Синабунг, который был в состоянии сна продолжительное количество времени. Об этом пишет CBS News.

Огненная гора 2 марта 2021 года выбросила новый огромный столб пепла высотой около двух миль, таким образом, власти острова объявили на острове второй уровень опасности и объявили эвакуацию жителей близлежащих домов.

Фото: Twitter

Отмечается, что вулкан Синабунг начал извергаться в 2010 году, что стало первой его активностью за 400-летний срок. Известно, что высота горы - 2 460 метров. Она расположена в 60 километрах на северо-запад от города Медан в северной части острова.

WATCH: Indonesia's Mount Sinabung spewed hot ash up to nearly two miles in the air on Tuesday. No casualties has been reported, though the alert for the volcano in northern Sumatra province has been placed at the second-highest level. pic.twitter.com/oTnbbJ0JXT