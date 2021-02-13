В Казахстане в морозную погоду "вырос" ледяной вулкан высотой более 13 м

В Алматинской области на юго-востоке Казахстана появился необычный ледяной вулкан. Тысячи людей пришли полюбоваться ледяной горой высотой 13,7 м, "выросшей" в начале февраля вокруг выхода на поверхность подземного источника, сообщает Science Times.

Вулкан образовался между селами Кеган и Шрганак, в 4 часах езды от столицы республики, города Нур-Султана.

Несмотря на низкие температуры, туристы стекались к новой достопримечательности. Фото и видео необычного вулкана облетели соцсети.

Постоянно бъющий фонтан воды создал у основания вулкана настоящий каток. Многие энтузиасты пытались подобраться как можно ближе к ледяной горе ради эффектного фото.

Это не первый случай образования ледяного вулкана возле Алматы, в 2020 году в этой местности были замечены небольшие ледяные образования. По свидетельствам местных жителей, новый вулкан стал первым непрерывно извергающим воду из своего кратера наверху.

Как ранее сообщали, на Гавайях проснулся гигантский вулкан. В связи с природным катаклизмом власти объявили красный уровень угрозы. Вулканическая обсерватория HVO продолжает наблюдение за горящей горой, так как ситуация ухудшается и развивается достаточно стремительно.

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