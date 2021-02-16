На Сицилии началось извержение вулкана Этна (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
На итальянском острове Сицилия началось новое извержение вулкана Этна. Об этом сообщает агентство ANSA.
Национальный институт геофизики и вулканологии зафиксировал начало извержение в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).
Ученые отметили, что извержение проходило из кратера, который находится на юго-восточном склоне. Вулкан активно выбрасывает пепел, возле него видны потоки лавы.
Международный аэропорт Катании приостановил свою работу из-за чрезвычайной ситуации, связанной с пеплом, связанной с извержением. Столб дыма и пепла, выбрасываемый юго-восточным кратером, имеет высоту более километра, и в темное время суток сложно гарантировать безопасность полетов.
О пробуждении Этны ученые предупреждали в конце января. Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе. Он постоянно находится под наблюдением ученых.
Напомним, что последний раз Этна просыпалось в конце августа 2018 года.
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