"Нормандська зустріч" повинна бути - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
А ще Президент Зеленський придумав, як "нормандській четвірці" поговорити, якщо не вдасться провести саміт. Каже у такому разі готовий на три зустрічі замість однієї.
Тобто поспілкуватися з лідерами Франції, Німеччини та Росії окремо. Нагадаю, востаннє "четвірка" збиралася разом ще в грудні 2019.
Володимир Зеленський, Президент України:
У будь-якому випадку готується нормандська зустріч, вона повинна бути. Я від себе скажу, я це вже сказав західним партнерам: не буде зустрічі в "нормандському форматі", я знайду формат, коли зустрінуся з кожним з цих лідерів "нормандської четвірки". Як то кажуть, якщо гора не йде до Магомета, нічого страшного, то я зустрінуся з кожним окремо. тобто відтерміновувати постійно вирішення цього важливого питання не вийде.
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