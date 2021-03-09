А ще Президент Зеленський придумав, як "нормандській четвірці" поговорити, якщо не вдасться провести саміт. Каже у такому разі готовий на три зустрічі замість однієї.

Тобто поспілкуватися з лідерами Франції, Німеччини та Росії окремо. Нагадаю, востаннє "четвірка" збиралася разом ще в грудні 2019.

Володимир Зеленський, Президент України: