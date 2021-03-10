"Проблем быть не должно": в Минздраве заявили о международном признании Covishield [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проблем с международным признанием используемой в Украине вакцины от коронавируса Covishield/Astra Zeneca - Oxford University быть не должно.
По его словам, вакцина утверждена ВОЗ.
Когда речь идет о международном свидетельстве о вакцинации, то в правилах (международных медико-санитарных правилах, утвержденных ВОЗ, - ред.) четко прописано, что это свидетельство действительно только в том случае, если вакцина, которая используется, или средство профилактики утверждены ВОЗ.
Он напомнил, что в случае с COVID-19 речь пока идет о вакцинах Pfizer-BioNTech, Moderna и Astra Zeneca с производственными площадками в Индии и Южной Корее.
Потому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield/Astra Zeneca - Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать.
Следующая вакцина Sinovac, которая потенциально может поступит в Украину, пока такого разрешения от ВОЗ не имеет.
Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зафиксировали 6 377 новых случаев коронавирусной инфекции. За 24 часа были проведены 64 126 тестов на коронавирус (методом ПЦР - 33 904, а методом ИФА - 15 116).
Кроме того, с начала кампании по вакцинации на территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 23 510 человек. За весь период вакцинации больше всего привитых отмечается в Донецкой области 3134 дозы, а наименьшее количество - в Сумской области 430 привитых.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Уже 23 510 жителей Украины получили прививку от коронавируса
Вакцинація від коронавірусу в Україні відбувається втричі повільніше, ніж планували у МОЗ
Цей препарат рекомендований для екстреного медичного застосування
Во вторник, 9 марта, в Министерстве здравоохранения заявили об одобрении в Украине вакцины против коронавируса китайской компанией Sinovac
За словами очільника відомства Максима Степанова, вакцинація відбувається втричі повільніше, ніж планували