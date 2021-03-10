Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проблем с международным признанием используемой в Украине вакцины от коронавируса Covishield/Astra Zeneca - Oxford University быть не должно.

По его словам, вакцина утверждена ВОЗ.

Когда речь идет о международном свидетельстве о вакцинации, то в правилах (международных медико-санитарных правилах, утвержденных ВОЗ, - ред.) четко прописано, что это свидетельство действительно только в том случае, если вакцина, которая используется, или средство профилактики утверждены ВОЗ.

Он напомнил, что в случае с COVID-19 речь пока идет о вакцинах Pfizer-BioNTech, Moderna и Astra Zeneca с производственными площадками в Индии и Южной Корее.

Потому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield/Astra Zeneca - Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать.

Следующая вакцина Sinovac, которая потенциально может поступит в Украину, пока такого разрешения от ВОЗ не имеет.

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зафиксировали 6 377 новых случаев коронавирусной инфекции. За 24 часа были проведены 64 126 тестов на коронавирус (методом ПЦР - 33 904, а методом ИФА - 15 116).

Кроме того, с начала кампании по вакцинации на территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 23 510 человек. За весь период вакцинации больше всего привитых отмечается в Донецкой области 3134 дозы, а наименьшее количество - в Сумской области 430 привитых.

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