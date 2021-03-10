За сутки были проведены 64 126 тестов на коронавирусную инфекцию/ фото: РИА Новости

За сутки на территории Украины зафиксировали 6 377 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, это стало почти вдвое большим количеством, чем днем ранее. Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за 24 часа было принято решение о госпитализации 1904 человек. При этом, болезнь одолели 5687 граждан Украины, еще 219 инфицированных умерли. Известно, что впервые с 21 января в Украине зафиксировали более 200 летальных случаев.

Отмечается, что среди заболевших COVID-19 309 детей, а также 263 медработника. Наибольшее количество инфицированных находится в в Киеве (644), Одесской области (586), Винницкой области (575), Черновицкой области (533) и Львовской области (523). За сутки были проведены 64 126 тестов на коронавирус (методом ПЦР - 33 904, а методом ИФА - 15 116).

Ранее мы писали, что исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Андрей Виленский заявил, что в прошлом году на стационарное лечение пациентов с коронавирусом потратили 11 млрд грн - в среднем 45 тысяч на пациента.

Кроме того, в Украине резко уменьшилось количество вакцинированных от коронавируса. Всего с начала вакцинации прививку от коронавируса получили 17 947 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.