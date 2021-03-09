Украинский Минздрав одобрил применение в стране вакцины от коронавирусной инфекции, производсвта киьтайской компании Sinovac. Первая партия препарат должна поступить в страну в марте 2021 года.

Поставками вакцины будет заниматся отечественная фармацевтическая компания "Лекхим", которая успела закупить 5 миллионов доз прирвивок, при этом 1,9 миллионов - по госзакупке.

Отмечается, что когда Макисм Степанов комментировал данные о вакцине о Sinovac, он рассказал, что клинические испытания препарата в Бразилии дали лишь промежуточный результат. Если показатели эффективности вакцины по итогам всех испытаний будут составлять менее 70%, как это указано в договоре, китайская компания будет обязана вернуть Украине деньги.

Читайте также, во вторник, 9 марта, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что производители вакцины срывают сроки поставок препарата в Украину. Всего Украина заключила контракты на поставку 15 миллионов доз вакцин, из которых получение 12 миллионов доз уже подтверждено.

Кроме того, запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации. Цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки от COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.