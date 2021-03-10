В Украине от коронавируса привили более 20 тысяч человек [ Редактировать ]
С начала кампании по вакцинации на территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 23 510 человек. При этом, за минувшие сутки вкололи 4392 дозы препарата.
Наибольшее количество прививок сделали в Донецкой области - 660. При этом, в регионах наблюдается следующая ситуация:
- Винницкая область - 330 прививок;
- Волынская область - 160 прививок;
- Днепропетровская область - 260 прививок;
- Донецкая область - 660 прививок;
- Житомирская область - 50 прививок;
- Закарпатская область - 90 прививок;
- Запорожская область - 60 прививок;
- Ивано-Франковская область - 72 прививки;
- Киевская область - 320 прививок;
- Кировоградская область - 140 прививок;
- Луганская область - 220 прививок;
- Львовская область - 140 прививок;
- Киев - 100 прививок;
- Николаевская область - 70 прививок;
- Одесская область - 180 прививок;
- Полтавская область - 230 прививок;
- Ровенская область - 110 прививок;
- Сумская область - 80 прививок;
- Тернопольская область - 180 прививок;
- Харьковская область - 130 прививок;
- Херсонская область - 150 прививок;
- Хмельницкая область - 110 прививок;
- Черновицкая область - 40 прививок;
- Черниговская область - 90 прививок.
- Черкасская область - 390 прививок.
Отмечается, что за весь период вакцинации больше всего привитых в Донецкой области 3134 дозы, а наименьшее количество - в Сумской области 430 привитых.
Ранее мы писали, что народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что получил прививку от коронавируса. Иммунизация была сделана препаратом Covishield в Одессе.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения заявили об одобрении в Украине вакцины против коронавируса китайской компанией Sinovac. Партнером Sinovac в Украине является фармацевтическая компания "Лекхим", которая имеет соглашение с производителем на поставку 5 миллионов доз препарата.
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