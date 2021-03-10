За весь период вакцинации больше всего привитых в Донецкой области, а самое меньше - в Сумской/ фото: Газета.ру

С начала кампании по вакцинации на территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 23 510 человек. При этом, за минувшие сутки вкололи 4392 дозы препарата.

Наибольшее количество прививок сделали в Донецкой области - 660. При этом, в регионах наблюдается следующая ситуация:

Винницкая область - 330 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 260 прививок;

Донецкая область - 660 прививок;

Житомирская область - 50 прививок;

Закарпатская область - 90 прививок;

Запорожская область - 60 прививок;

Ивано-Франковская область - 72 прививки;

Киевская область - 320 прививок;

Кировоградская область - 140 прививок;

Луганская область - 220 прививок;

Львовская область - 140 прививок;

Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 70 прививок;

Одесская область - 180 прививок;

Полтавская область - 230 прививок;

Ровенская область - 110 прививок;

Сумская область - 80 прививок;

Тернопольская область - 180 прививок;

Харьковская область - 130 прививок;

Херсонская область - 150 прививок;

Хмельницкая область - 110 прививок;

Черновицкая область - 40 прививок;

Черниговская область - 90 прививок.

Черкасская область - 390 прививок.

Отмечается, что за весь период вакцинации больше всего привитых в Донецкой области 3134 дозы, а наименьшее количество - в Сумской области 430 привитых.

Ранее мы писали, что народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что получил прививку от коронавируса. Иммунизация была сделана препаратом Covishield в Одессе.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения заявили об одобрении в Украине вакцины против коронавируса китайской компанией Sinovac. Партнером Sinovac в Украине является фармацевтическая компания "Лекхим", которая имеет соглашение с производителем на поставку 5 миллионов доз препарата.

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