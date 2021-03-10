США являются стратегическим партнером Украины номер один в оборонных и политических вопросах, который может помочь Киеву в освобождении оккупированных Россией территорий. Об этом новый посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала в интервью "Суспільному".

Для нас ключевое –- это вопрос войны, аннексированного Крыма, освобождения незаконных территорий Донецкой и Луганской областей. Поэтому этот вопрос защиты - все, что наш партнер может сделать для поддержки нашей позиции и сдерживания, с одной стороны, агрессора, но с другой - мотивирования его через другие механизмы уйти с нашей территории.

По словам дипломата, Украине нужно постоянное усиление санкций против России, чтобы цена для агрессора становилась такой, чтобы мотивировала его уйти из Украины.

Ни ситуация с Крымом, ни с Донбассом никогда не должна восприниматься, как "ок". Санкции должны увеличиваться, расширяться, быть всеобъемлющими. Второе - это развитие наших возможностей. Когда мы говорим о военной помощи оружием - летальным, нелетальным, любым другим, - это не о передаче каких-то катеров, а развитии военной мощи.

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Посол рассказала о приоритетах США в помощи украинской армии. Она напомнила, что раньше это была поставка ВСУ противотанковых ракетных комплексов Javelin и защита Черноморского бассейна:

Первое - все, что касается обороны линии соприкосновения, где постоянно гибнут наши военные. Второе - Черноморский бассейн. Мы не говорим только о кораблях, только о системах защиты - это вопрос наработки общей системы, которая включает в себя и управление, и тренинги, и непосредственно работу с нашими военными, и, конечно, технику и ее обслуживание.

Оксана Маркарова напомнила, одна из главных целей американской военной помощи ВСУ - приближение нашей системы обороны к стандартам НАТО.

Напомним, что при президенте США Дональде Трампе Вашингтон поставлял Киеву нелетальное вооружение и направлял специалистов для обучения украинской армии. Администрация Трампа одобрила продажу Киеву противотанковых комплексов Javelin.

В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах выделили по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, а в 2020 году - $300 млн. В 2021 году США выделили Украине на оборону $250 млн.

В докладе американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, в рамках программы зарубежных военных поставок в 2016-2020 годах США продали Украине военной продукции на $1,47 млрд.

В середине января 2021 года сообщалось, что Штаты передали украинской армии 20 бронемобилей "Хамви" и более 80 лодок. В феврале ВМС Украины получили 10 американских катеров и надувные лодки.