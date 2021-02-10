ВМС Украины получили американские катера и надувные лодки (фото) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
США передали Украине техническую помощь в виде 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Церемония передачи международной технической помощи от США состоялась на военно-морской базе "Юг" в Практической гавани в Одессе. От американской стороны присутствовал атташе ВМС при Посольстве США в Украине капитан 2 ранга Питер Мэллори.
Командующий ВМС Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа сообщил, что украинской стороне также передали водолазное оборудование, тепловизоры, средства связи и радиотехнические комплексы. Он добавил, что в первой половине 2021 года Киев получит еще 3 патрульных катера из США.
Напомним, что при президенте США Дональде Трампе Вашингтон поставлял Киеву нелетальное вооружение и направлял специалистов для обучения украинской армии. Администрация Трампа одобрила продажу Киеву противотанковых комплексов Javelin.
В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах выделили по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, а в 2020 году - $300 млн. В 2021 году США выделили Украине на оборону $250 млн.
В докладе американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, в рамках программы зарубежных военных поставок в 2016-2020 годах США продали Украине военной продукции на $1,47 млрд.
В середине января 2020-го сообщалось, что Штаты передали украинской армии 20 бронемобилей "Хамви" и более 80 лодок.
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