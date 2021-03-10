В Хмельницкой области загорелась больница (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В хирургическом отделении Шепетовской центральной районной больницы в Хмельницкой области вспыхнул пожар. Об этом сообщает областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание на крыше двухэтажной больницы началось 10 марта в 15:00. Медики сразу же приступили к эвакуации и вывели из палат семь пациентов.
Огонь, который охватил площадь 20 кв. м., тушили пять пожарных машин.
Через час возгорание было ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал.
Специалисты выясняют причину возгорания и оценивают нанесенный ущерб. Работу отделения планируют возобновить уже в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в 1-й больнице Черновцов произошел масштабный пожар. В результате вспышки кислородной трубы с последующим возгоранием погибли два человека, еще несколько получили ожоги.
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