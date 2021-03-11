ЄС закупить додаткові вакцини через погіршення епідситуації [ Редактировать ]
Про постачання чотирьох мільйонів додаткових доз вакцини "Пфайзер-Біонтек" домовилися в ЄС. Препарат мають завезти впродовж двох наступних тижнів.
Такої угоди досягла Європейська комісія. Закупівлю пояснили погіршенням епідситуації в деяких регіонах Франції, Німеччини, Австрії й Італії.
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