Pfizer в Украине: Ермак назвал сроки поставок вакцины [ Редактировать ]
В среду, 10 марта, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что уже в ближайшие недели в стране ожидают поставки вакцины американской компании Pfizer. Об этом он сказал в ходе онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год".
Также он отметил, что Украина рассчитывает на помощь Евросоюза.
С февраля началась вакцинация пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели.
Также он отметил, что вакцинация в Украине проводится по принципу очередности.
Ранее мы писали о том, что в Польше провели рекордную вакцинацию среди граждан. Как сообщали "Подробности", новые поставки вакцин откладываются.
Напомним, запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации. Цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки от COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта вакцинации.
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