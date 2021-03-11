58 веществ внесли в список наркотиков и психотропов Источник: Medical Xpress

Кабинет министров предлагает расширить список запрещенных в Украине наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров. Соответствующий проект постановления правительство приняло на заседании 10 марта, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Это сделано для контроля противодействия незаконному обороту этих веществ. Принятые изменения позволят правоохранительным органам на этапе досудебного следствия принимать дальнейшие процессуальные решения.

В список запрещенных веществ авторы документа предлагают внести:

17 новых наименований в список особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен.

36 позиций в список особо опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен;

5 позиций в список прекурсоров, оборот которых ограничен, и в отношении которых устанавливаются меры контроля.

Напомним, что недавно в Европе перехватили крупнейшую в истории партию наркотиков - 23 тонны кокаина.

Ранее сообщалось, что ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков.