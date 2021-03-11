В Украине расширили список запрещенных препаратов [ Редактировать ]
Источник: Medical Xpress
Кабинет министров предлагает расширить список запрещенных в Украине наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров. Соответствующий проект постановления правительство приняло на заседании 10 марта, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Это сделано для контроля противодействия незаконному обороту этих веществ. Принятые изменения позволят правоохранительным органам на этапе досудебного следствия принимать дальнейшие процессуальные решения.
В список запрещенных веществ авторы документа предлагают внести:
- 17 новых наименований в список особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен.
- 36 позиций в список особо опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен;
- 5 позиций в список прекурсоров, оборот которых ограничен, и в отношении которых устанавливаются меры контроля.
Напомним, что недавно в Европе перехватили крупнейшую в истории партию наркотиков - 23 тонны кокаина.
Ранее сообщалось, что ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков.
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