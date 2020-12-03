Организации Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.

Там он до сих пор находился наряду с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, к примеру, такими как героин, сообщает The New York Times.

За исключение голосовали представители 53 стран, входящих в Комиссию по наркотическим средствам. Перед принятием решения члены Комиссии рассмотрели ряд рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

США, европейские и некоторые другие страны проголосовали за исключение каннабиса из строгого списка. Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия были против. Украина воздержалась.

Отмечается, что исключение медицинского каннабиса из списка опасных наркотиков не означает, что контроль за использованием вещества будет ослаблен.

"Мир изменился с начала 1960-х годов. Нынешняя регуляция употребления каннабиса является сдерживающим фактором для исследований, а изменение классификации ООН, скорее всего, поможет в легализации каннабиса во всем мире. У нас будет ООН, главный орган по наркополитике, который признает медицинскую ценность каннабиса", - сказал журналист тематического ресурса Marijuana Business Daily Альфредо Паскуаль.

Ранее в Офисе президента объяснили, почему надо легализовать каннабис в медицинских целях. Отмечается, что на сегодняшний день медицинские препараты на основе этой травы доступны в таких странах, как Канада, Австралия, США, Польша, Новая Зеландия и Литва.

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