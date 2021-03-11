В четверг, 11 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Что будет вынесено на повестку дня в СНБО не разглашают.

Отметим, что сегодняшнее заседание состоится вместо анонсированного ранее пятничного заседания СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что на прошлой неделе с президентом Владимиром Зеленским они согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться на заседании.

По его словам, "совещания СНБО проходят в плановом режиме".

Поэтому раз в неделю или раз в месяц при необходимости мы собираем совещание СНБО, и там мы рассматриваем те вопросы, которые, как считаем, являются крайне необходимыми для страны.

Он отметил, что до начала совещания СНБО СМИ не получат информацию о возможных санкциях, которые будут рассматриваться на совещании.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не в курсе относительно вопросов, которые будут рассматриваться на заседании СНБО.

Общий перечень есть в СМИ. Пока дополнительной информации от Совета национальной безопасности мне не поступало. Насколько мне известно, другим тоже. Если мы говорим о стратегических вопросах, то часто обсуждаем вещи, которые могут лечь в основу стратегии, в том числе и по деоккупации Донбасса и Крыма.

Напомним, что 19 февраля по результатам заседания СНБО были введены санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. После этого начались разговоры относительно возможного ответа России на такие действия Киева. Там санкции называли "тревожной информацией".

Ранее мы писали о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов.