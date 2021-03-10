Под Одессой мужчина убил кота на глазах у хозяина: за живодером пришли активисты (видео) [ Редактировать ]
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В Одесской области мужчина насмерть забил камнем и задушил соседского кота. Хозяин животного узнал о судьбе своего питомца благодаря записям с камер видеонаблюдения. 60-летний мужчина написал заявление в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины "жесткое обращение с животными".
Хозяин кота опубликовал в сети видео преступления. На записи видно, что мужчина сбил кота камнем, задушил его на земле, а потом засунул в пакет и куда-то унес.
После распространения информации в соцсетях к дому живодера в Царском селе прибыли общественные активисты. Они разрисовали его дом оскорбительными надписями.
Оказавшись в осаде, убийца кота вызвал сотрудников охранного агентства. Он рискнул выйти с женой из дома и пообщаться с зоозащитниками. Мужчина признался, что убил кота, поскольку тот постоянно гадил на его участке.
Вскоре возле дома живодера начались столкновения активистом и охранниками. На месте происшествия вызвали полицию.
Ранее сообщалось, что под Одессой задержали малолетнего живодера, который отрезал лапы и головы котам.
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