Украину разделят на 10 зон: что это значит [ Редактировать ]
В четверг, 11 марта, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал о том, что территории Украины разделят на десять функциональных зон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.
По его словам, идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, - а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, которые требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.
Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями.
Определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:
- Горные территории Украинских Карпат
- Макрорегион "Азов-Черное море"
- Пограничные регионы
- Пограничные территории в неблагоприятных условиях
- Временно оккупированные территории Украины
- Природоохранные территории ("Изумрудная сеть")
- Городские агломерации
- Центры экономического развития
- Монофункциональные старопромышленные города
- Сельские территории в неблагоприятных условиях
Напомним, в Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации. Однако в ЕС наблюдают и негативные тенденции в сфере реформ в Украине.
Ранее Зеленский заявил о сильном уровне местных бюджетов.
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