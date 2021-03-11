В четверг, 11 марта, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал о том, что территории Украины разделят на десять функциональных зон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.

По его словам, идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, - а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, которые требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.

Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями.

Определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

Горные территории Украинских Карпат Макрорегион "Азов-Черное море" Пограничные регионы Пограничные территории в неблагоприятных условиях Временно оккупированные территории Украины Природоохранные территории ("Изумрудная сеть") Городские агломерации Центры экономического развития Монофункциональные старопромышленные города Сельские территории в неблагоприятных условиях

Напомним, в Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации. Однако в ЕС наблюдают и негативные тенденции в сфере реформ в Украине.

Ранее Зеленский заявил о сильном уровне местных бюджетов.

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