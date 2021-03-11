В четверг, 11 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что Центр противодействия дезинформации запустят на базе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом он сказал на форуме "Украина 30".

По его словам, он может заработать уже на следующей неделе.

В ближайшее время начнет свою работу такой международный центр, который будет создан на базе СНБО. Этот орган не будет политическим, президент будет осуществлять контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет работу.

Он добавил, что на сегодня несколько международных партнеров подтвердили заинтересованность в участии в работе этого центра.

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Кроме того, Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации. Facebook визуально будет выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.

Ранее мы писали, что Украина заинтересована в создании постоянного механизма обмена информацией и лучшими практиками между украинскими и европейскими специалистами в сфере противодействия дезинформации. Цель - усилить способность украинских учреждений противостоять гибридным атакам России.

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