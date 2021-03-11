В Украине запустят Центр противодействия дезинформации: названа дата [ Редактировать ]
В четверг, 11 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что Центр противодействия дезинформации запустят на базе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом он сказал на форуме "Украина 30".
По его словам, он может заработать уже на следующей неделе.
В ближайшее время начнет свою работу такой международный центр, который будет создан на базе СНБО. Этот орган не будет политическим, президент будет осуществлять контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет работу.
Он добавил, что на сегодня несколько международных партнеров подтвердили заинтересованность в участии в работе этого центра.
Читайте также, законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение. Сотрудник Кабинета министров Украины объяснил, что законопроект предусматривает только общественно-полезные работы в качестве наказания.
Кроме того, Facebook запустит в Украине программу противодействия дезинформации. Facebook визуально будет выделять в ленте информацию, которая имеет признаки манипуляций.
Ранее мы писали, что Украина заинтересована в создании постоянного механизма обмена информацией и лучшими практиками между украинскими и европейскими специалистами в сфере противодействия дезинформации. Цель - усилить способность украинских учреждений противостоять гибридным атакам России.
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