Законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение. Об этом сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в эфире телеканала "Еспресо".

Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это - дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс, - сказал он.

Сотрудник Кабинета министров Украины объяснил, что законопроект предусматривает только общественно-полезные работы в качестве наказания.

Чтобы вынести такой приговор, суд обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейский суд по делам человека). Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека, нельзя было посадить. Нет заключения - нет приговора, - отметил Бородянский.

Раньше сообщалось о том, что в Европейской федерации журналистов выступили против принятия в Украине законопроекта о борьбе с дезинформацией в СМИ. Убеждены: если государство сможет вмешиваться в журналистскую деятельность и ограничивать права отдельных СМИ.