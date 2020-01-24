Дезинформация и тюремное заключение: министр пояснил нововведения [ Редактировать ]
Законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение. Об этом сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в эфире телеканала "Еспресо".
Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это - дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс, - сказал он.
Сотрудник Кабинета министров Украины объяснил, что законопроект предусматривает только общественно-полезные работы в качестве наказания.
Чтобы вынести такой приговор, суд обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейский суд по делам человека). Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека, нельзя было посадить. Нет заключения - нет приговора, - отметил Бородянский.
Раньше сообщалось о том, что в Европейской федерации журналистов выступили против принятия в Украине законопроекта о борьбе с дезинформацией в СМИ. Убеждены: если государство сможет вмешиваться в журналистскую деятельность и ограничивать права отдельных СМИ.
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