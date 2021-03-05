В пятницу, 5 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что вступление Украины в НАТО должно быть максимально ускорено. Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга по вопросам внутренней и внешней политики Украины.

Он также отметил, что Украина сейчас стоит на границе защиты демократических ценностей.

Надеюсь, что процесс вступления Украины в НАТО будет максимально ускорен. В Украине идет война, наша страна является форпостом защиты демократических ценностей, поэтому мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО. Каждый день на Донбассе украинцы гибнут за свой демократический выбор.

В июне 2020 года Североатлантический альянс дал Украине статусом участницы программы "Партнерство расширенных возможностей", это "вывело Украину на новый уровень".

Сейчас настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку исполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации.

Ранее мы писали о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия не оккупировала бы Крым, если бы в 2014 году Украина была членом Североатлантического альянса.

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