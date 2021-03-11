Декретные и больничные: в Украине расширят верификацию выплат [ Редактировать ]
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В Фонде социального страхования заявили, что пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации. Однако это не повлияет на сроки финансирования материального обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Верификация выплат должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат... В ближайшее время будут обработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновлен договор с Министерством финансов.
Разработают и механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных.
Верификацию выплат будут осуществлять для всех видов материального обеспечения и страховых выплат ФСС.
Будут внедрены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов.
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