Євросоюз розкритикував Польщу, Угорщину та Словенію за напади на медіа. У чому саме звинувачують владу цих країн і як у Брюсселі збираються реагувати?

Закриті радіостанції, додаткові податки для незалежних ЗМІ та утиск національних мовників. Усі ці практики - далекі від європейських цінностей, і їм не місце на території ЄС. З такою заявою виступила в Європарламенті віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова. І мала на увазі конкретні країни - Польщу, Угорщину та Словаччину.

Вера Юрова, віцепрезидентка Єврокомісії:

Протягом останніх місяців відбулися деякі тривожні події. Наприклад, в Угорщині незалежному "Клабрадіо" відмовили в поновленні ліцензії. І тепер воно не виходить в ефір в очікуванні результатів нової процедури.

Згадала єврокомісарка і протести телеканалів у Польщі. Там влада готує закон, яким передбачений податок на рекламу на недержавних телеканалах. Низка каналів у відповідь на певний час транслювали чорний екран. А в Брюсселі застерегли - такі зміни можуть знищити незалежні медіа.

Жерон Ленарс, нідерландський євродепутат, "Європейська народна партія":

Напади на незалежні польські медіа - це атака на всіх нас, на наші європейські цінності. І цю ситуацію найкраще описав напередодні Адам Міхнік - головний редактор незалежної щоденної "Газети Виборчої". Він сказав: до нас ставляться як до ворогів через те, що ми просто незалежні і маємо сміливість говорити правду владі.

Ось такий вигляд матиме демократія без вільних медіа.

На захист польської влади в Європарламенті виступили деякі польські євродепутати і закликали чиновників з Брюсселя приїхати і на власні очі переконатися, що в країні все гаразд. А ці дебати назвали дезінформаційними. Та в Брюсселі Польщу і Угорщину не вперше критикують за тиск на незалежні медіа. А от Словенія цього разу стала новачком.

Вера Юрова, віцепрезидентка Єврокомісії:

У Словенії відбуваються постійні спроби підірвати стійке фінансування та незалежність національного інформаційного агентства. А також серйозне занепокоєння викликають часті словесні атаки на журналістів.

Поки що зробити щось дієвіше, ніж словесне покарання, в Єврокомісії не можуть. Але планують закріпити за європейськими медіа особливий статус - ключових гравців у демократичному суспільстві. Щоб мати змогу допомагати їм фінансово та захищати незалежних журналістів.