В городе Коломыя Ивано-Франковской области две девушки решили спасти тонущую собаку и сами оказались в западне, когда лед треснул. Об этом сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Страшный инцидент произошел на городском озере Коломыи. Спасатели получили информацию, что в замерзшем водоеме оказались два человека.

Для оказания помощи отправились спасатели в количестве двух человек. По прибытию на место происшествия было установлено, что собаке оказывали помощь две местные жительницы в возрасте 15 и 20 лет, которые спасли собаку, однако сами провалились под лед.

Отмечается, что в конце-концов потерпевшим удалось самостоятельно выбраться из воды. Они от оказания медицинской помощи отказались.

Читайте также, под Хмельницким люди провалились под лед. К месту происшествия направили дежурный караул спасателей, а также бригаду медиков и полицию, прибыв на место спасатели ГСЧС немедленно начали оперативные действия, чтобы как можно быстрее достать из ледяной воды пострадавших.

Кроме того, в Черкасской области в селе Бучак Черкасского района во время рыбалки на речке Днепр под лед провалились три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения. К сожалению, все люди, а также ребенок утонули.

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