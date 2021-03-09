Провалившийся под лед автомобиль "похоронил" всю семью (видео) [ Редактировать ]
В России, в Приморье, произошел несчастный случай. Так, на глазах у рыбаков машина провалилась под лед. В авто находились 5 человек. Все они скончались.
Об этом сообщает Mash.
Так, инцидент произошел на реке Раздольная.
Автомобиль "Ниссан" ушел под воду. Погибшую женщину нашли на льду, тела троих детей (младшему ребенку было 7 лет) достали из воды. Тело отца ищут.
Ранее сообщалось, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней. За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.
Также мы писали о том, что в Харьковской области ребенок погиб, катаясь с горки на санках. Спуск был достаточно крутой, поэтому 11-летний мальчик не удержался и вылетел из санок, ударившись головой.
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