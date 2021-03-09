В России, в Приморье, произошел несчастный случай. Так, на глазах у рыбаков машина провалилась под лед. В авто находились 5 человек. Все они скончались.

Об этом сообщает Mash.

Так, инцидент произошел на реке Раздольная.

Автомобиль "Ниссан" ушел под воду. Погибшую женщину нашли на льду, тела троих детей (младшему ребенку было 7 лет) достали из воды. Тело отца ищут.

Ранее сообщалось, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней. За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.

Также мы писали о том, что в Харьковской области ребенок погиб, катаясь с горки на санках. Спуск был достаточно крутой, поэтому 11-летний мальчик не удержался и вылетел из санок, ударившись головой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.