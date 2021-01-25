В воскресенье, 24 января, в Черкасской области в селе Бучак Каневского района во время рыбалки на речке Днепр под лед провалились три человека, среди которых ребенок 2010 года рождения. Судьба рыбаков остается неизвестной.

"По информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, из них один ребенок. По состоянию на 7 часов 25 января судьба рыбаков остается неизвестной, поисковые работы продолжаются", - сообщили в ГСЧС.

Ранее в Черкасской области двое рыбаков утонули, спасая ребенка.

Также сообщалось, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней. За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области ребенок погиб, катаясь с горки на санках. Спуск был достаточно крутой, поэтому 11-летний мальчик не удержался и вылетел из санок, ударившись головой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.