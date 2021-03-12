В пятницу, 12 марта, в западной Африке, у берегов Бенина, пираты напали на танкер и похитили 15 членов экипажа. На борту находятся граждане Украины, Румынии и Филиппин. Об этом сообщает профильный ресурс Splash.

Сообщается, что на борт поднялись девять вооруженных человек и захватили 15 моряков. Отметим, что танкер "Davide B" принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement.

Экипаж состоит из 21 человека, на данный момент гражданство захваченных моряков не уточняется. Остальные шестеро остаются на борту, они не пострадали.

Сейчас главный приоритет компании - установить контакт с пропавшей командой, чтобы обеспечить их скорейшее и безопасное освобождение. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации поддерживает связь со всеми властями, которые были уведомлены сразу после инцидента. Компания находится в тесном контакте с семьями моряков.

Ранее мы писали о том, что 11 марта в Черном море у берегов Румынии затонул украинский сухогруз "Волго Балт 179".

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