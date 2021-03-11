Крушение украинского судна: в МИД обнародовали список спасенных [ Редактировать ]
В четверг, 11 марта, в Черном море у берегов Румынии затонул украинский сухогруз "Волго Балт 179". Министерство иностранных дел Украины обнародовало список спасенных членов экипажа.
Список обнародовал в своем Twitter спикер МИД Олег Николенко.
Всего спасены 10 человек:
- Севера Юрий
- Глизнуца Игорь
- Чернов Александр
- Гейдай Сергей
- Морозов Денис
- Соловьев Виталий
- Ремішевський Николай
- Дементьев Сергей
- Николаенко Дмитрий
- Соколова Ангелина.
Напомним, сухогруз направлялся из российского Ростова-на-Дону в румынский порт Констанца.
Ранее сообщалось, что в середине февраля в Черном море сгорел и затонул сухогруз PRINCE 4, вышедший из Николаева.
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